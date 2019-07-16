شروق وفا تتوج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج وتتأهل لبطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت شروق وفا، ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج للسيدات المقامة حاليا فى تونس، خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري. وجاء فوز شروق وفا برصيد 7.5 نقطة من 8 جولات قبل يوم من ختام البطولة التى يسدل الستار على فعاليتها غدا الأربعاء، حيث انفردت البطلة المصرية بالصدارة بفارق نقطة ونصف عن أقرب منافساتها، وبذلك تتأهل شروق لتمثيل قارة أفريقيا فى بطولة العالم الفردية للسيدات 2020 . Advertisements وتعد البطولة الأفريقية وسيلة للمشاركة فى كأس العالم للشطرنج الفردى، والمقرر إقامتها فى روسيا خلال سبتمبر المقبل. ويضم منتخب مصر الأول للرجال الدكتور باسم سمير أمين "المصنف الأول فى أفريقيا، وأول لاعب أفريقى وعربى يتجاوز فى تصنيفه الدولى 2700 نقطة"، وأحمد عدلى بطل العالم للشطرنج السابق، وأدهم فوزى وعبدالرحمن هشام. ويضم منتخب مصر للسيدات كلا من شروق ناجى وفا، شاهندة ناجى وفا، آية معتز وإيمان الأنصارى، تحت إشراف المدير الفنى الكابتن عصام الجندى.

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