مران الزمالك.. جلسة لجلال مع اللاعبين.. رسالة خاصة لطارق.. وعودة عبد الله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته أمام نظيره الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهد المران انتظام عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق، بعد حصوله على راحة من مرانه مساء يوم أمس الاثنين.

وحصل خالد بو طيب، المهاجم المغربي بصفوف الفريق على راحل من التدريبات؛ لمعاناته من إصابة في الركبة منذ عودته من صفوف المنتخب المغربي عقب مشاركته بكأس أمم أفريقيا 2019.

ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة والعودة للمباريات .

وحرص الجهاز الفني للزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران؛ حيث

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تحدث خالد جلال مع اللاعبين على أهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وقال جلال للاعبين:"أرجو منكم جميعًا عدم التركيز في أي شيء يُقال عنكم، لا حديث عن رحيل أي لاعب منكم جميعكم عناصر أساسية بالنسبة لي .

وأوضح المدير الفني للاعبين أن المطلوب منهم التركيز فقط في المباريات المتبقية بالدوري، قائلاً:"بأيديكم أنتم فقط ليس بيد أحد آخر حسم لقب الدوري والجهاز الفني يثق فيكم جميعًا" .

وكذلك عقد خالد جلال جلس مع طارق حامد على هامش المران؛ حيث أشاد بالمستوى الذي يظهر به والتزامه وانضباطه وتركيزه مع الفريق.

وأكد جلال لطارق حامد خلال الجلسة أنه من العناصر الأساسية بالفريق ومن اللاعبين الذين يعتمد عليهم في التشكيلة الأساسية .

أوتم خالد جلال حديثه للاعب وسط الزمالك بالإشارة إلى أن على عاتقه مسئولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة .