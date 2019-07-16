مصدر لمصراوي: الزمالك يتفاوض مع كريم بامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن مجلس إدارتهم يتفاوض مع كريم بامبو، مُهاجم الإسماعيلي لضمه لصفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

بامبو عقده ينتهي عقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري؛ حيث يُحق له التوقيع لأي نادٍ منذ شهر يناير الماضي.

وأشار المصدر ذاته ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم الثلاثاء، إلى أنهم وصولوا لاتفاق مبدئي مع كريم بامبو للانتقال إلى صفوفهم بعد ترحيبه بالأمر.

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بامبو شارك في 36 مباراة مع الإسماعيلي خلال الموسم الجاري 2018/2019؛ حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا خلال 1796 دقيقة لعب.

يُذكر أن الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم إتمام تعاقده مع الجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي قادمًا من نادي الهلال السعودي بعد انتهاء إعارته لنادي نيس الفرنسي.

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