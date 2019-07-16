الكاف يعلن حكم نهائي كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.
ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًا.
ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب أفريقي.
وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
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