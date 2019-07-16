خاص.. الأهلي يدرس عرضًا تشيكيًا لاستعارة عمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تلقى عمرو جمال، مهاجم الأهلي، عرضًا من نادي "بريبرام" التشيكي لاستعارته خلال الموسم المقبل (2019-2020)، مع وجود بند لشرائه نهائيًا بعد انتهاء فترة الإعارة.

وقال مصدر مقرب من عمرو جمال لمصراوي إن اللاعب لا يمانع الرحيل عن الأهلي في ظل شعوره بصعوبة حصوله على فرصة المشاركة في المباريات خلال الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن الأهلي أبلغ اللاعب بدراسة العرض التشيكي جيدًا قبل حسم الأمر سواء بالموافقة عليه أو رفضه، خاصةً مع وجود عروض للاعب من الدورى المحلي.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا أكد أنه لم يكن موفقا خلال الموسم الجاري بعدما قضى اللاعب فترة طويلة على قائمة الانتظار، بجانب تعرضه للإصابة قبل انطلاق الدور الثاني.