منتخب تونس يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أدى منتخب تونس مساء اليوم مرانه الأخير على ستاد الشمس استعدادا لمواجهة نيجيريا التى ستقام في التاسعة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر ٢٠١٩ .

وشهد مران منتخب تونس، تأثر لاعبي نسور قرطاج بالهزيمة الأخيرة أمام السنغال في الدور قبل النهائي بهدف للاشئ .

ومن جانبه فضل آلان جريس الاكتفاء بأداء تدريب خفيف وفك العضلات وتأدية بعض الجمل الفنية خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق خاصة وان الفريق لعب ١٢٠ دقيقة في مباراته الأخيرة أمام السنغال.

وخسر منتخب توتس مباراة الدور نصف النهائي أمام السنغال، ليحرم من لعب المباراة النهائية أمام الجزائر.