تقشف أم ضبط أسعار؟.. بيراميدز يُعدل من سياسته الإنفاقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

موسم جديد يستعد له نادي بيراميدز، لكن سياسته الإنفاقية هذه المرة تتخذ منحنى مختلف عن الموسم السابق، والذي رصدت الإدارة وقتها أموال طائلة لجلب الصفقات من هنا وهناك، حتى تمكن الفريق من المنافسة حتى الأسابيع الأخيرة بالدوري، والذي انحصرت مؤخرا بين الأهلي والزمالك، كما أنه ضمن اللعب الموسم المقبل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولا يزال أمامه بطولة الكأس ربما يفوز لأول مرة في تاريخه.

ثورة التغير تزامنت مع رحيل تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن رئاسة النادي الأزرق والتنازل عن حصته فى نادي "بيراميدز" للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي ليعلن بعدها مجلس الإدارة الجديد، تعيين ممدوح عيد لتولي مديراً تنفيذياً، خلفًا لمحمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق والذي سينضم إلى فريق عمل آل الشيخ في تجربته القادمة.

ويعيش نادي بيراميدز حالة استثنائية عما كان عليه الموسم الماضي، فكل التصريحات الواردة من إدارة النادي الحالية تؤكد أن فتح الباب أمام دفع الأموال الطائلة لجلب الصفقات سواء من الدوري المصري او من الخارج لم تعد مطروحة، فخلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب سيباستيان ديسابر، خرج حسام البدري رئيس فريق العمل بنادي بيراميدز ليؤكد أن ناديه لن يتنازل مرة أخرى ويتعاقد مع صفقات جديدة بمبالغ طائلة مشدداً على أن العام الماضي كان استثنائيا.

وأنفق بيراميدز مبلغ يتقرب من المليار جنيه للتعاقد مع فريق جديد قيمته التسويقية بحسب موقع ترانسفير ماركت 500 مليون جنيه بالإضافة إلى إطلاق قناة فضائية والتعاقد مع أربعة أجهز فنية.

وقال البدري "العام الماضي كنا نسابق الوقت لتكوين فريقاً جديداً، وهو ما أجبرنا على التنازل عن الشراء بأسعار مبالغ فيها ولكن فى الموسم القدم لن يحدث هذا مجددا".

رحيل النجوم

في ظل السياسية الجديدة التي ينتهجها نادي بيراميدز يرجح البعض خروج أكثر من لاعب ليرتدي قميص أخر، ربما يصل عددهم إلى 11 لاعب، فقبل ساعات أعلن رئيس الزمالك أنه سيجتمع مع مسؤولي بيراميدز لإنهاء بعض الصفقات ليرد على امكانية الحصول على خدمات كل من "عبدالله السعيد ونبيل دونجا ومحمد مجدي أفشة وعمر جابر وأحمد أيمن منصور"، بالتاكيد على أنهم لاعبين أصحاب مستوى عالي ويعدوا إضافة قوية لأي فريق.

5 لاعبين يفكر فيهم الزمالك، ربما يفتحوا الباب على مصرعيه لرحيل علي جبر، مدافع الفريق إلى النادي الأهلي، والذي ارتبط اسمه خلال الأيام القليلة الماضية بتوقيعه للقلعة الحمراء.

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وفي نفس الإطار كانت قد انتهت إعارة عمر خربين مع الفريق ليعود إلى فريقه الهلال، وانتقال البرازيلي كينو إلى الجزيرة الإماراتي، وتعاقد طلائع الجيش مع اللاعب ناصر منسي،

كما يغيب الثنائي محمد حمدي وعمرو مرعي عن صفوف فريق بيراميدز خلال الفترة الماضية بسبب التجنيد، ليصبح مجموع اللاعبين 11 لاعب ربما يؤثر غيباهم بشكل كبير على الفريق في الموسم المقبل، في ظل عد استقدام البدائل لهم حتى الآن.

تدعيم الفريق

حتى الآن لم يعلن نادي بيراميدز عن صفقة واحدة، بعد كسر الشرط الجزائي لأحمد علي مهاجم المقاولون، ودفع قيمة نصف مليون جنيه للحصول على خدماته.

لكن بالتأكيد لن تكون صفقة أحمد علي هي الأخيرة في خطة بيراميدز لدعم الفريق، حيث ألمح حسام البدري رئيس النادي إلى التعاقد مع صفقات أفريقية قائلاً "هناك صفقات أفريقية مقبلة لدعم صفوف نادي بيراميدز وفقا لمتطلبات الجهاز الفني الجديد".

بالنظر للحقبة الماضية لبيراميدز كان المالك السابق قد اتبع سياسة استقدام لاعبين من أمريكا الجنوبية وتعاقد مع رباعي برازيلي وجون سيفونتي من الأكوادور وكريستيان بينافينتي من بيرو، على عكس ما يفكر فيه البدري، ما ينبأ بتغيير المحترفين فى الفريق الأزرق بالموسم الجديد.

وأعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي الجديد إن النادي الأزرق سيتعامل مع إدارة الأهلي فى صفقات فى أول تصريح حول النادي الأحمر في عهد سالم سعيد الشامسي الملك الجديد للنادي الذي يحتل المركز الثالث ببطولة الدوري الممتاز.

وكانت علاقة الأهلي قد شهدت حالة من التوتر مع إدارة بيراميدز أثناء وجود تركي آل الشيخ المالك السابق والذي أكد فى أكثر من مناسبة رفضه للتعاقد مع لاعبين من الأهلي.