إقالة بول بوت من تدريب غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إقالة البلجيكي بول بوت من تدريب لمنتخب، عقب الخروج من ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

وأنهى منتخب غينيا مشواره في أمم أفريقيا، بعدما كان قد احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف مدغشقر ونيجيريا، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي، وخسر بثلاثية دون رد أمام المنتخب الجزائري.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الغيني أنطونيو سواري، أنه تم توجيه الشكر الى المدرب، وسيبحث معه في شروط رحيله.

وأوضح، أن الاتحاد الغيني وضع حدا لتعاونه مع بول بوت، لافتا أنه خلال 12 مباراة رسمية خاضها المنتخب تحت إشراف بول بوت، حقق نتائج غير مرضية.