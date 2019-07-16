زيدان يعود لقيادة تدريبات الريال في مونتريال

عاد المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر الفريق في مونتريال لقيادة تدريبات “الميرينغي” بعد أن غاب 4 أيام بسبب وفاة شقيقه.
ورحل زيدان الجمعة عن معسكر الفريق في كندا متوجهاً نحو فرنسا بسبب سوء الحالية الصحية لشقيقه فريد الذي توفي السبت.
وخلال تلك الفترة تولى المساعدان ديفيد بيتوني وحميدو مسايدي قيادة الفريق، تحت إشراف المعد البدني غريغوري دوبونت.
يذكر أن كل من إيسكو ألاركون ورئيس النادي فلورنتينو بيريز وصلا إلى مونتريال الأحد.
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