غريزمان: ميسي الأفضل في العالم.. هو أيقونة كرة القدم

كال الفرنسي أنطوان غريزمان، أحدث الوجوه المنضمة لبرشلونة الإسباني، الثلاثاء المديح لزميله وقائد “البلاوغرانا” الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث وصفه بأنه الأفضل في العالم.

وأكد غريزمان في تصريحات لوسائل إعلام النادي الكاتالوني: “بالنسبة لي، ميسي هو رقم واحد. هو مثل ليبرون (جيمس) في كرة السلة. ليبرون هو أيقونة كرة السلة والدوري الأمريكي ‘NBA’، وبالمثل ميسي في كرة القدم، لأنه يختلف عن الباقين، ولا نشاهد لاعباً مثله إلا كل 30 عاماً أو أكثر”.

ولم يثن صاحب الـ28 عاماً فقط على ‘ليو’، ولكن أيضاً على أسلوب لعب “البرسا”، حيث أكد أن “أسلوب لعب برشلونة يختلف عن كل الفرق”.

ووجه بطل العالم مع فرنسا في مونديال روسيا الصيف الماضي كلمة لجماهير “البلاوغرانا”، حيث أكد بأنهم سيستمتعون “داخل وخارج الملعب”، كما أبدى طموحه الكبير في تجربته الجديدة على ملعب الكامب نو.

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وأتم “متشوق لبدء اللعب أمام جماهيري الجديدة. أعتقد أنهم يعرفونني جيدا، وسأبذل قصارى جهدي داخل الملعب كما اعتدت، ومتأكد من أننا جميعا سنستمتع”.

وأعلن نادي برشلونة الجمعة عن ضم غريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو.

وقام محامو الدولي الفرنسي بالتوجه إلى مقر رابطة الدوري الإسباني في مدريد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع “الروخيبلانكوس”.

وكان النادي الكاتالوني قد استهل استعداداته للموسم الجديد (2019-20) بحصة تدريبية أولى الاثنين شهدت مشاركة غريزمان، بالإضافة للثنائي الجديد أيضاً لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، وحارس المرمى البرازيلي نوربيرتو مورارا ‘نيتو’.