ألعاب القوى بالإسماعيلي تستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية

يستعد فريق ألعاب القوى بنادى الإسماعيلي للمشاركة فى بطولة الجمهورية، المؤهلة لدورة الألعاب الافريقية والتى ستقام بالمغرب .

وتنطلق البطولة فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى ويشارك فريق الدراويش فى عدد ١٢ مسابقة بأجمالى عدد ٩ لاعبين فى المسابقات المختلفة.

الافريقية والتى ستقام بالمغرب .وتنطلق البطولة فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى ويشارك فريق الدراويش فى عدد ١٢ مسابقة بأجمالى عدد ٩ لاعبين فى المسابقات المختلفة.

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