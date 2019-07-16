خالد جلال للاعبي الزمالك: حسم الدوري بأيديكم

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران المقام على ملعب النادي في إطار الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري العام.
وتحدث خالد جلال المدير الفني للفريق مع اللاعبين علىأهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والاسماعيلي والأهلي قائلا : "أرجو منكم جميعا عدم التركيز في أي شيء يقال عنكم، لا حديث عن رحيل أي لاعب منكم كلكم عناصر أساسية بالنسبة لي".
وكشف المدير الفني للاعبين بأن المطلوب منكم التركيز فقط في المباريات المتبقية بالدوري، بأيديكم انتم فقط ليس بيد أحد آخر حسم لقب الدوري والجهاز الفني يثق فيكم جميعا.
ويواصل الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة الجونة الأحد المقبل بالدوري العام على ملعب الجونة.
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