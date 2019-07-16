عبدالله جمعة ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق المقامة حاليًا علىملعب النادي في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري العام.
وعاد الظهير الأيسر للفريق للتدريبات، بعد حصوله أمس الاثنين على راحة من الجهاز الفني للفريق.
ويواصل الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة الجونة الأحد المقبل بالدوري العام على ملعب الجونة.
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