إنتر ميلان يحسم صفقة لوكاكو

اقترب نادي انتر ميلان الايطالي من اتمام التعاقد مع المهاجم البلجيكي رومير لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد من الانضمام الي صفوف الانتر خلال المركاتو الصيف الحالي. كشفت صحيفة اس الاسبانية أن انتر ميلان نجح في ضم اللاعب رومير لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد مقابل 80 يورو. ضم اللاعب رومير لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد مقابل 80 يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن الانتر سوف يعلن عن ضم لوكاكو خلال بداية الاسبوع المقبل وياتي ذلك بعدما وافق المهاجم البلجيكي علي تقليل راتبه مع الانتر من أجل الانضمام ويسعى أنطوني كونتي للاعتماد عليه خلال الموسم. بعدما وافق المهاجم البلجيكي علي تقليل راتبه مع الانتر من أجل الانضمام ويسعى أنطوني كونتي للاعتماد عليه خلال الموسم. والجدير بالذكر أن المهاجم البلجيكي عانى من قلة المشاركة مع الفريق الموسم الماضي تحت قيادة مورينيو و أوله جونار سولشار والذي طالبه بالبقاء للمنافسة علي اللقب.

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