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خالد بوطيب راحة من تدريبات الزمالك

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حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادي.
وجاء حصول مهاجم الفريق على راحة من المران، بسبب معاناته بإصابة الركبة منذ عودته من المنتخب المغربي، بعد مشاركته في بطولة

الأمم الأفريقية 2019.
ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الاصابة والعودة للمباريات.
ويواصل الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة الجونة الأحد المقبل بالدوري العام على ملعب الجونة.
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