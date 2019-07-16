الإسماعيلي يواصل استعدادته لمواجهة الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاسماعيلى استعداداته لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له ببطولة الدوري الممتاز والمقرر لها أن تقام يوم 24 يوليو الجاري.
وركز الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر على النواحى التكتيكية وكيفية الحفاظ على التوازن الدفاعى والاعتماد على الهجوم المرتد واستغلال المساحات فى منتصف ملعب المنافس،
ويدخل الإسماعيلي مباراة الزمالك وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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