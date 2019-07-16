عصام عبدالمنعم يعلق على عودة حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر

أعرب عصام عبد المنعم، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، عن سعادته البالغة لنية الاتحاد حاليا في تنصيب حسن شحاته مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.
حيث قال عبدالمنعم "لابد أن نفكر ونرجع لأصل القاعدة، معظم الدول المتقدمة في كرة القدم بيجيبوا مدرب وطني لمنتخباتهم، المنتخب الوطني لابد له من مدرب وطني".
وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه لو كان موجودًا حاليا على رأس اتحاد الكرة لقام بتعيين حسن شحاتهمديرً فنيا للمنتخب دون تفكير، مؤكدًا أن الدول التي تولي مدربين أجانب لمنتخبها تكون مفتقدة الكوادر التدريبية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، إلى أن تدريب المنتخب مختلف تمامًا عن تدريب الأندية، كما أن طرق التدريب وإمكانيات التدريب متوفرة لدى حسن شحاتة، "دي حاجة زي سواقة العجل مش بتتنسي، ولو حسن شحاتة مش على قد المسؤولية مش هيقبل المنصب".
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