الصغير في دور الـ64 لبطولة العالم للسلاح

تأهل أحمد الصغير لاعب المنتخب الوطنى لسلاح سيف المبارزة لدور الـ 64 ببطولة العام للسلاح بالمجر والتي تستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى. وتأهل الصغير إلى هذا الدور بالفوز على لاعب البرتغال بنتيجة 15 / 14 فى دور الـ 64 التمهيدى. بالفوز على لاعب البرتغال بنتيجة 15 / 14 فى دور الـ 64 التمهيدى. وتشارك مصر فى البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام. جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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