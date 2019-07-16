أشرف بن شرقي يُقدم نفسه لجمهور الزمالك

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قدم المهاجم الدولي المغربي السابق “أشرف بن شرقي” نفسه كلاعب جديد في صفوف نادي الزمالك، بنشر صورته بالقميص الأبيض عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عصر اليوم الثلاثاء.

وكتب أشرف بن شرقي /24 عامًا/ أعلى الصورة “نحو تحد جديد”، حيث وقع على عقد رسمي مع بطل الكونفدرالية وثالث ترتيب الدوري المصري مدته 3 سنوات قادمة.

ويتوقع حصول أشرف بن شرقي على مبلغ 18 مليون جنيه، ما يُعادل مليون دولار أمريكي، عن الموسم الواحد، رفقة نادي الزمالك، بإجمالي 45 مليون جنيه.

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وكانت إعارة لاعب الوداد المغربي الأسبق رفقة نادي لانس الفرنسي انتهت في شهر يونيه الماضي، ورفضت إدارة النادي تجديد الإعارة نظرًا لضعف مردوده خلال الموسم الماضي.

وبعد عودته إلى السعودية، قرر نادي الهلال بيعه للزمالك هذا الأسبوع، بعد مفاوضات مكثفة بين رئيس الزمالك “مرتضى منصور” ووكيل أعمال بنشرقي.

تجدر الإشارة إلى أن أشرف بن شرقي سبق له قيادة الوداد للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي المصري في نهائي نسخة 2017، بعد أن سجل هدف في مباراة الذهاب تعادل به الوداد 1/1 على ملعب برج العرب في الاسكندرية، وفي الإياب ساهم في فوز الفريق بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيضطر الزمالك للاستغناء عن الدولي المغربي “خالد بوطيب” في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافساح المجال أمام مشاركة حميد أحداد وأشرف بن شرقي في خط المقدمة خلال الموسم المقبل.

ويبحث الزمالك في نفس الوقت عن مدرب جديد يتولى المسؤولية خلفًا للمدرب السويسري “كريستيان جروس” الذي انتهى عقده الشهر الماضي، ورفضت إدارة الزمالك التجديد له.