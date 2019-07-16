علي جبر يَحرج بيراميدز بتقديم تنازلات للأهلي

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وافق مدافع نادي بيراميدز “علي جبر” على الحصول على راتب سنوي في الأهلي أقل من راتبه الحالي مع بيراميدز، لإنجاح صفقة انتقاله للعملاق الأحمر الذي سينافس الموسم المقبل بدوري أبطال أفريقيا، وهي فرصة مميزة للاعب للعب على مستوى أعلى ومن ثم العودة لمنتخب مصر.

وضغط علي جبر على بيراميدز للانتقال لصفوف الأهلي، ووافق على تقليص راتبه إلى 13 مليون جنيه مصري.

ويتقاضى اللاعب 15 مليونًا في السنة الواحدة من بيراميدز، والذي انضم إليه من الزمالك ببداية الميركاتو الصيفي 2018، بعد عودته من إعارة غير ناجحة مع وست بروميتش البيون الإنجليزي.

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ويرى علي جبر أن انضمامه لصفوف الأهلي سيُسهل عليه مأمورية العودة إلى منتخب مصر بعد استبعاده من كأس أمم أفريقيا 2019، وتفضيل مدافع الزمالك وأحد هدافي الدوري المصري الممتاز “محمود علاء” عليه.

من جهتها وافقت إدارة الأهلي على تسديد المبلغ المالي المطلوب من بيراميدز لضم علي جبر، بالإضافة إلى التساهل مع بيراميدز في ترك الثنائي حسين السيد ومحمد شريف يرحلان بنظام الإعارة إلى ملعب الدفاع الجوي للعمل مع المدرب الجديد “سيباستيان ديسابر”.

ولن يُمثل رحيل حسين السيد (مارسليو) أو محمد شريف مشكلة بالنسبة للأهلي في ظل تألق الظهير الأيسر التونسي “علي معلول” والجناح الأنجولي “جيرالدو” المنضم في الميركاتو الشتوي الماضي من أول أغسطس الأنجولي.

وتعاقد الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي مع الظهير الأيسر المصري الشاب “محمود وحيد” من مصر المقاصة، بالتالي فلا توجد أي فرصة لمشاركة حسين السيد ولو كبديل خلال الموسم المقبل.