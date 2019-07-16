رياضة | تفاصيل عرض النادي بريبرام التشيكي لضم عمرو جمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض النادي بريبرام التشيكي لضم عمرو جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي بريبرام التشيكي التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأرسل النادي التشيكي عرضا إلى الأهلي للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة الشراء.

وكان جمال قد غاب عن المشاركة مع الأهلي منذ يناير الماضي حيث تعرض اللاعب للإصابة على مرتين في العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي لمعرفة رأيه ومدى حاجته للاعب، أو الموافقة على رحيله.