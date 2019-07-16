رياضة | خاص.. الإنتاج الحربي يتوصل لاتفاق مع باسم مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الإنتاج الحربي يتوصل لاتفاق مع باسم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد باسم مرسي لاعب الزمالك أكثر من جلسة مع مسئولي فريق الانتاج الحربي من أجل الانضمام للفريق الحربي على سبيل الاعارة بداية من الموسم المقبل

وأبدى باسم مرسي رغبته في الانضمام للانتاج الحربي، خاصة في ظل الترحيب الكبير من مسئولي النادي الحربي، وتم الاتفاق على كل الامور، متبقي فقط موافقة نادي الزمالك، الامر الذي تم حسمه بشكل كبير.

وضم الانتاج الحربي مؤخرا كلا من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس .