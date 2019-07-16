رياضة | ليندلوف: أعني ماذا يعني اللعب لليونايتد.. وهذا هو هدفي بالموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليندلوف: أعني ماذا يعني اللعب لليونايتد.. وهذا هو هدفي بالموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار فيكتور ليندلوف، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه يعمل دوماً كلاعبين لتسهيل استقرار اللاعبين الجدد بأسرع ما يمكن، وأن هذا الموسم الثالث له وقد مر بهذه التجربة سابقاً.

وقال ليندلوف: "أعلم ماذا يعني التوقيع واللعب لهذا النادي، وبالطبع أعلم أن الانتقادات جزء من اللعبة. وكماا قلتُ سابقاً، لستُ الوحيد، بل جميع من في الفريق يساعد القادمين".

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وأضاف: "بالطبع الموسم الماضي كان أفضل بالنسبة لي، قدمتُ أداءً أفضل مما فعلت خلال موسمي الأول".

وأكمل: "أحاول تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق كل يوم، لهذا أبذل قصارى جهدي كل يوم، لدخول أرض الملعب ومساعدة الفريق للفوز بالمباريات".

واختتم عن مواجهة ليدز يونايتد يوم الأربعاء: "بالطبع أعلم تماماً عن التاريخ والمنافسة بين الفريقَين، كما قال المدرب، ستكون مباراة صعبة وأنا أتطلّع لها".