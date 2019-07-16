رياضة | استعدادًا لضم نيمار.. برشلونة يعرض نجمه للبيع مقابل 60 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادًا لضم نيمار.. برشلونة يعرض نجمه للبيع مقابل 60 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نجم نادي برشلونة قد طالب من الإدارة الكتالونية السماح له بالرحيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت قناة "TV3" الفرنسية أن البرازيلي مالكوم يريد المغادرة وبرشلونة يطلب 60 مليون يورو لمن يرغب في التعاقد معه هذا الصيف.

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وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نادي آرسنال يقترب من التعاقد مع مالكوم وإنقاذه من جحيم الجلوس على دكة الإحتياط مع فالفيردي.

وانضم مالكوم في صيف 2018 إلى برشلونة حيث تضمنت بنود العقد أن يدافع عن ألوان قميص البارسا لمدة 5 سنوات فيما بلغت رسوم الانتقال 41 مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 1 مليون دولار كمكافآت.

ويسعي برشلونة إلى الحصول على الأموال بشكل سريع لتمويل صفقة نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.