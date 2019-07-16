رياضة | الإسماعيلي يعلن قائمته لمباراة المقاولون الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعلن قائمته لمباراة المقاولون الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر قائمة الفريق التى ستغادر الإسماعيلية عقب ظلاة الظهر يوم الأربعاء للسفر إلى القاهرة للعب المباراة الختامية ببرنامج المباريات الودية أمام المقاولون العرب فى تمام الساعة الخامسة والنصف استعدادا لمواجهة الزمالك فى اخر مباريات الإسماعيلى بالدورى العام.

وضمت القائمة كل من :

محمد فوزى، محمد مجدى، كمال السيد، محمد هاشم، ريتشارد بافور، محمد مجدى الجمل، محمد عمار، طارق طه، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، عماد حمدى، احمد فتحى كاستيلو، محمد الضرف، محمد بيومى، مصطفى فارس، ابراهيم حسن، وجية عبد الحكيم، عبد الرحمن مجدى، مدحت فقوسة، شكرى نجيب، حازم مرسى، محمد الشامى.