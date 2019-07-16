رياضة | الكشف عن موعد وصول دي ليخت وإجراء الفحوصات الطبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد وصول دي ليخت وإجراء الفحوصات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مرور أكثر من 3 اسابيع وبعد مفاوضات طويلة وشروط معينة بين ناديي يوفنتوس الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي، من أجل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، فقد حسمت الأمور.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أنه قبل قليل تم الإتفاق بين الأطراف المعنية، على التفاصيل المتبقية وشروط الدفع بين يوفنتوس وأياكس لإنضمام المدافع دي ليخت.

وعلى ذلك فإن وصول دي ليخت إلى مدينة تورينو الإيطالية، من المنتظر ان يكون خلال مساء غداً الثلاثاء بينما الفحوصات الطبية الاربعاء.