رياضة | نماذج مصرية مشرفة..مرافق كينيا: تنازلت عن حلمي من أجل خدمة وطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نماذج مصرية مشرفة..مرافق كينيا: تنازلت عن حلمي من أجل خدمة وطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مستوى تنظيم أكثر من رائع تشهده منافسات كأس أمم أفريقيا نسخة 2019 بمصر، فالعمل لازال على قدم وساق والكل يتكاتف من أجل خروج البطولة بأبهى صورها على أرض الكنانة.

ومن ضمن كتيبة العمل في تنظيم كأس أمم أفريقيا، جنود مجهولة، تملأهم روح الوطنية وحماس الشباب وعشق تراب مصر من خيرة شباب بلادنا، حيث انضم الألاف من المتطوعين من أجل خدمة مصر خلال منافسات البطولة وتشريف بلدهم أمام أٌرانها في القارة السمراء.

شهاب الزناري أحد الشباب المتطوعين، والذي رافق المنتخب الكيني على مدار مشواره بالمسابقة، يحكي لنا عن كواليس رحلته مع العمل التطوعي خلال منافسات أمم أفريقيا.

شهاب يبلغ من العمر 22 عاماً، وحاصل على بكالوريوس تجارة باللغة الانجليزية من جامعة القاهرة ، وحاصل على دبلومة تسويق ومبيعات من الجامعة الأمريكية.

وروى شهاب في تصريحات خاصة:" تحصلت على فرصة عمل كمعلم لغة انجليزية في الصبن مقابل ألفي دولار شهرياً، ولكني تنازلت عن هذه الفرصة التي كنت أحلم بها من أجل خدمة وطني وتشريف إسم مصر في بطولة الأمم".

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وأضاف شهاب الزناري:"من كثرة الضغوط خلال عملي في مرافقة المنتخب الكيني مرضت واجتجزت بالمستشفى ولكنني رفضت الراحة وتوجهت عقب خروجي من المستشفى إلى فندق اقامة المنتخب الكيني من أجل اكمال مهمتي وتقديم واجبي".

وواصل تصريحاته:" استمريت أكثر من 20 يوماً أغيب عن المنزل وعن أسرتي حباً في تقديم خدمة لمصر واستضافة ضيوف القاهرة في هذا الحدث القاري الكبير".

وعن الاستفادة التي عادت عليه من العمل الخدمي في بطولة أمم أفريقيا قال:" استفدت بخبرات كثيرة جدا وتعاملت مع عدة جهات وكونت الكثير من العلاقات الممتازة من شركات لرعاة للجان منظمة".

وتابع:" أكثر ما أسعدني هو اعجاب البعثة الكينية بجميع الأجواء في مصر والتأكيد على أنها حقاً بلد الأم والأمان، حيث أكد لي أغلب أفراد البعثة الكينية أنهم سيعودون من جديد لمصر من أجل السايحة والمزارات والبنية الأساسية العملاقة التتي تميز مصر"

وأنهى حديثه:" سعدت كثيراً بخطاب شكر موجه لي من قبل الاتحاد الكيني لكرة القدم، يقدر خلاله جهودي المبذولة مع البعثة على مدار مشوار المنتخب الكيني بالمسابقة الأفريقية".