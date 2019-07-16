رياضة | خطوة نارية من نيمار تقربه أكثر من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة نارية من نيمار تقربه أكثر من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وأفادت صحيفة موندو دييورتيفو الإسبانية اليوم أن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان قام بلفتة جديدة من تقربه من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتابعت الصحيفة أن نيمار طلب من شركة "Teisa" أن تسحب الدعوى ضده وضد البلوجرانا، التي تطالب بمبلغ من حقوق اللاعب عندما انتقل من سانتوس للنادي الكاتالوني.

ويأمل برشلونة في التعاقد مع نيمار لإضافة مزيد من القوة إلى هجوم الفريق خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان القادم من صفوف أتليتكو مدريد.