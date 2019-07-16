رياضة | باريس ينافس مانشستر يونايتد على نجم وسط لاتسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس ينافس مانشستر يونايتد على نجم وسط لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه، من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط مميز، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، بعدما اقترب بشدة رحيل النجم الفرنسي أدريان رابيو.

وعاد باريس سان جيرمان للمفاوضات مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي، والذي يعد حلم ليوناردو المدير الرياضي للبي إس جي، منذ أن كان مع ميلان.

والآن صار ليوناردو مستعد لتقديم 80 مليون يورو، لكن كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، يطلب أكثر من ذلك ورغم هذا فقد يوافق الرئيس إذا طلب اللاعب الرحيل وهو ما لم يفعله.

ومن الجدير بالذكر أن هناك اهتمام باللاعب من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو جاد في ضمه لكن كل شيء يعتمد على رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا.