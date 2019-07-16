رياضة | الزمالك يمنح خالد بوطيب راحة من التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يمنح خالد بوطيب راحة من التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادي .



وجاء حصول مهاجم الفريق على راحة من المران ، بسبب معاناته ن اصابة الركبة منذ عودته من المنتخب المغربي ، بعد مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية 2019 .



ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الاصابة والعودة للمباريات .



ويواصل الزمالك تدريباته ، استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل بالدوري العام على ملعب الجونة.