رياضة | تقارير.. باريس سان جيرمان يريد هذا اللاعب للموافقة على رحيل نيمار للبرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. باريس سان جيرمان يريد هذا اللاعب للموافقة على رحيل نيمار للبرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وافق فعليًا على بيع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشرط أن يتم إدخال الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الصفقة.

وقال الصحفي الإسباني سيرجي نينو :" أعتقد أن باريس سان جيرمان سيطلبون إدخال ديمبلي ضمن عملية نيمار، فهم يريدون اللاعب الفرنسي ضمن الصفقة أكثر من أي لاعب آخر في صفوف البرسا".

وتسعي إدارة برشلونة إلى إغلاق صفقة نيمار في أسرع وقت ممكن، ليتمكن اللاعب البرازيلي من دخول فترة الإعداد مع الفريق الكتالوني مبكرًا.