رياضة | برشلونة يقدم عرضه الأخير لضم نيمار.. 4 لاعبين + 130 مليون يورو!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم عرضه الأخير لضم نيمار.. 4 لاعبين + 130 مليون يورو! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا جديدًا للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير أن برشلونة سيعرض مبلغ 130 مليون يورو، مع قائمة مكونة من أربعة لاعبين ليختار منهم باريس سان جيرمان لاعبين اثنين كجزأ من الصفقة، واللاعبون المرشحون هم: فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وسيميدو، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي.

عرض برشلونة الجديد قد يغير تفكير إدارة باريس سان جيرمان ويجعلها تراجع حساباتها بشأن التفريط في اللاعب البرازيلي، حيث يمكن الاستفادة من بيع اللاعب في تدعيم فريقه بلاعبين في مراكز أخري تحتاج التدعيم.

يذكر أن نيمار انتظم في تدريبات بطل فرنسا الأحد لأول مرة بعد تغيبه عدة أيام عن خوض تدريبات الفريق التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.