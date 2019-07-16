رياضة | وهبي الخزري: هدفنا المركز الثالث لإسعاد الشعب التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وهبي الخزري: هدفنا المركز الثالث لإسعاد الشعب التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وهبي الخزري لاعب منتخب تونس إننا نواجه منتخب نيجيريا وهو منتخب قوى وكان يلعب على بطولة لهذا سيسعى للخروج بالمركز الثالث بأي شكل.

وتابع: "نعلم أن المباراة صعبة ولكننا نعتمد على طموحنا ورغباتنا فى إسعاد الشعب التونسي ومحاولة إرضائه بعد عدم النجاح فى الوصول لنهائي البطولة".

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وأضاف: "لقد استعدينا للقاء وحددنا كيفية تخطي المنافس سعيا للوصول لهدفنا".

ويواجه منتخب نسور قرطاج المنتخب النيجيري غدا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.