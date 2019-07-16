رياضة | عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولي نادي الزمالك، في الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع بامبو على عقود انتقاله بصفة رسمية بعد عدة جلسات متتالية، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ومن المقرر أن ينهي الزمالك، الصفقة بصورة رسمية مع الدراويش، والإعلان عنها بصفة رسمية عبر وسائل الإعلام خلال الساعات المقبلة.

وكان بامبو على أبواب العودة إلى الأهلي، إلا أن توقف المفاوضات مع الأحمر، جعله يفضل الانتقال للقطب الثاني بالكرة المصرية خلال الموسم الجديد.