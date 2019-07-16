رياضة | ميلان يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إيطالية أن نادي ميلان يسعي للحصول على خدمات الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان وضع لوفرين على قائمة أولويات التعاقدات خلال الميركاتو الحالي لترميم الخط الدفاعي للفريق.

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وأضافت الصحيفة أن فلادو ليميتش وكيل اللاعب الكرواتي عقد جلسة مع مسئولي الروسونيري اليوم الثلاثاء استمرت لمدة ساعة، من أجل التفاوض حول انتقال اللاعب لصفوف ميلان.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول سوف يطلب 20 مليون يورو للتخلي عن لوفرين.