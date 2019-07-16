رياضة | مفاجأة.. تطورات جديدة في صفقة كهربا ودينيزلي سبور التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تطورات جديدة في صفقة كهربا ودينيزلي سبور التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية تركية، أن محمود كهربا لاعب الزمالك، طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويا للانتقال لصفوف دينيزلي سبور التركي.

وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، أن الفريق التركي صدم كهربا ورفض عرض اللاعب، وقام بعرض مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه ، ولاتزال المفاوضات بين كهربا ومسؤولي الفريق التركي قائمة حتى الآن.

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وتابع الموقع التركي، أن إدارة دينيزلي سبور تعتزم رفع راتب كهربا السنوي في الساعات المقبلة لحسم الصفقة.

وكان كهربا قد سافر إلى تركيا خلال الأيام الماضية بعد انقطاعه عن تدريبات الزمالك وطلبه فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء.