اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر tunisia vs nigeria رابط ماتش تونس beIN SPORTS HD المفتوحة

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مشاهدة مباراة تونس ضد نيجيريا بث مباشر كورة لايف KORA LIVE، يلتقي منتخب تونس مع نظيره نيجيريا مساء اليوم الأربعاء وذلك في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت فعالياتها على الملاعب المصرية وتستمر حتى النهائي يوم الجمعة المقبل 19 يوليو.

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا على ملعب الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء الموافق 17/7/2019 في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت دولة الإمارات، مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر كورة ستار KORA STAR.

وخسر منتخب نيجيريا مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا على يد منتخب الجزائر بنتيجة 2-1 بالهدف الثاني القاتل الذي سجله رياض محرز من كرة ثابتة، بينما منتخب تونس خسر من السنغال بهدف نظيف في مباراة دراماتيكية جمعتهما بنفس الدور، وهي المباراة التي شهدت ضياع فرجاني ساسي ضربة جزاء كانت كفيلة لمنح النسور فرصة للتفوق.

مشوار منتخبي تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية:

تخطى منتخب نيجيريا دور المجموعات بعد احتلال المركز الثاني برصيد 6 نقاط في مجموعته، بينما استطاع أن يهزم الكاميرون 3-2 في دور الستة عشر ويفوز على جنوب أفريقيا 2-1 في ربع النهائي، مشاهدة مباراة نيجيريا اليوم يلا شوت YALLA SHOOT.

أما منتخب تونس تخطى دور المجموعات بصعوبة من 3 تعادلات، ثم في دور الستة عشر تخطى غانا بركلات الترجيح 4-5 بينما فاز على مدغشقر بنتيجة 3-0، مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر فرجاني ساسي COOL KORA.

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة لمباراة تونس:

حراسة المرمي: دانيال أكبيي.

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خط الدفاع: أولا أينا – كينيت أوميرو – وليام تروست – شيدوزي أوازيم.

خط الوسط: ويلفريد نديدي – أوجينكارو إيتيبو – سامويل تشوكويز.

خط الهجوم: أحمد موسي – أليكس أيووبي – أوديون إيجالو.

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة لمباراة نيجيريا:

حراسة المرمي: معز حسن.

خط الدفاع: أسامة الحدادي – ياسين مرياح – ديلان برون – وجدي كشريدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.

ونوفر لكم متابعينا الكرام عبر موقع الخليج 365 الرياضي رابط بث مباشر لمباراة تونس ونيجيريا والتي سيتم نقلها عبر قناتي بي ان سبورتس ماكس 1+2 hd حيثُ سيقوم المعلق التونسي عصام الشوالي بالتعليق على تلك المباراة التي نقدمها لكم بث مباشر الآن KORA ON LINE كورة أون لاين.