مصرع نجم منتخب جنوب أفريقيا بطلق ناري.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لقي مارك باتشيلور، نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق لكرة القدم، مصرعه بعدما أطلق مجهولون النار عليه، بينما كان في سيارته متوجها إلى منزله في مدينة أوليفيدال.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”، البريطانية، فقد فتحت السلطات المحلية في جنوب أفريقيا تحقيقا حول اغتيال اللاعب، وقالت الشرطة إن مارك تعرض لإطلاق نار عن طريق شخصين كانا على دراجة نارية.
صور الواقعة أظهرت تهشم زجاج سيارة مهاجم منتخب “البافانا بافانا” السابق، ووجود آثار طلقات نارية على الزجاج، وتقول الصحيفة إن مارك توفي في الحال، ولم يتم الكشف بعد عن دوافع الهجوم.
وفي وقت سابق اتهم مارك العداء الجنوب أفريقي، أوسكار بيستوريوس، بتهديده بكسر قدميه لاعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين صديقته.
يشار إلى أن مارك باتشيلور لعب لصالح العديد من الأندية في جنوب إفريقيا منها كايزر تشيفز، وأورلاندو بايرتس.
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