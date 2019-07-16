محكمة مصرية تغرم عيسى حياتو 200 مليون جنيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، قرارها بتخفيض عقوبة تغريم عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى السابق إلى 200 مليون جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه، وذلك لمخالفة الاتحاد الأفريقي “كاف” فى التعاقد مع شركة “لاجاردير” الفرنسية لتسويق حقوق الاتحاد مع القانون المصري.

المحكمة بذلك تكون قد أسدلت الستار على قضية بيع حقوق “كاف” والمتهم فيها الثنائي عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد القاري وهشام العمراني السكرتير العام الأسبق.

كما ألزمت المحكمة في حكمها الصادر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي بصفته، بالتضامن مع المحكوم به من غرامة مالية ليصبح إلزاميا قيام الاتحاد القاري بسداد الغرامة المالية للدولة المصرية بعد ثبوت مخالفة “كاف” في التعاقد مع شركة “لاجاردير” الفرنسية لتسويق حقوق الاتحاد مع القانون المصري.

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وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ضد عيسى حياتو وهشام العمراني بتغريم كل منهما 500 مليون جنيه، إلا أن الثنائي لم يتقدم بطلب الاستئناف على الحكم وبات حكما غيابيا ما أدى إلى الابقاء عليه لحين إبلاغه بالحكم بدولته “المغرب” أو بالطرق القانونية المتبعة في هذ الأمر.

وبدأت نيابة الشئون المالية والتجارية في القضية رقم 945 لسنة 2017، والواردة من نيابة الأموال العامة العليا للاختصاص والتي تضمنت خطاب جهاز حماية المنافسة بشأن دراسة ممارسات الاتحاد الأفريقى فيما يتعلق بتصرفاته في بيع حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد.

بالإضافة إلى البلاغ المقدم للجهاز بتاريخ 20/12/2016 بتضرر الشاكي من قيام المبلغ ضده “الاتحاد الأفريقي” مخالفة المادة 8 من قانون حماية المنافسة وحرمانه دون وجه حق من حصوله على حقوق البث التلفزيوني الفضائي للبطولات التي يملكها الكاف، فقد قرر الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2017 ثبوت قيام الاتحاد الأفريقي بإساءة وضعه المسيطر في سوق منح حقوق البث المباشر المتعلقة بالفعاليات الرياضية التي ينظمها، وذلك لمخالفته للمادة 8 فقرة أ، ب، د، هـ، من قانون حماية المنافسة.