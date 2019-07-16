شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. برشلونة يقدم عرضاً خيالياً جديد لضم نيمار والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الأسباني يستعى للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويدرس برشلونة تقديم عرضهم الأخير لضم اللاعب. وأوضحت التقارير أن العرض الذي سيقدمه برشلونة هو 130 مليون يورو و4 لاعبين يختار منهم باريس سان جيرمان اثنين، وهم : فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وسيميدو، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي. Advertisements ومن المتوقع أن يغير عرض برشلونة رأي إدارة باريس سان جيرمان بالتمسك بنيمار.

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