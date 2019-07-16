شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم نجم الإسماعيلي قبل تعاقده مع الأهلي والان مع التفاصيل

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك، عن تعاقد إدارة الفريق مع كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي، قبل عودته للأهلي. وكان نادي الأهلي يسعى أيضاَ للتعاقد مع بامبو بعد تألقه مع الإسماعيلية خلال الموسم الجاري. ومن المقرر اتمام الصفقة بشكل رسمي مع إدارة الإسماعيلي خلال ساعات.

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