شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات الطبية تفصل ماتيس دي ليخت عن يوفنتوس والان مع التفاصيل

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية، عن وصول ماتيس دي ليخت الليلة إلى تورينو، وسط انتظار مشجعي يوفنتوس، وسوف تصل برحلة خاصة، ويخذع غداً للاختبارات الطبية، وفي حالة اجتيازها يتم تقديمها يوم الخميس.

وصل قائد أياكس السابق ليصبح العمود الفقري ، خلال السنوات القليلة المقبلة ، للدفاع الذي كان بحاجة إلى تجديد خط المذيبات ولكن بالفعل بلوغ سن الرشد. لقد كان الانتظار طويلًا ولكن بما أن هذه المعلومات من إيطاليا تضمن ، فقد تم إغلاق الاتفاقية بالفعل.

وبهذه الطريقة ، سيتمكن الهولندي من مقابلة مدربه الجديد وزملائه الجدد قبل أن يبدأ فريق يوفنتن جولته الآسيوية.

Advertisements

سيتوجه الفريق إلى سنغافورة لمواجهة توتنهام في 21 ثم ينتقل إلى الصين للعب ضد إنتر (في نانجينغ). في وقت لاحق ، في 26 يوليو ، سيجري مباراة ودية في سيول ضد ممثل لكوريا الجنوبية.

يذكر أن موريزيو ساري سيكون سعيدًا لأن De Ligt متاح في أقرب وقت ممكن للتدريب بانتظام مع المجموعة ويمكنه مرافقة الفريق في جولته.

سيجعل "يوفنتوس" المدافع البالغ من العمر 19 عامًا أغلى مدافع في تاريخه وثالث أغلى لاعب له بعد كريستيانو رونالدو (100 متر إلى ريال مدريد) و هيجوين (90 متر إلى نابولي)

سيدفع نادي تورينو 75 مليون دولار لاعب اياكس. منها ، أكثر من 10 ملايين ستكون عمولات من وكالة مينو ريولا ، ممثلها.