شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باريس سان جيرمان يكشف عن موقفه النهائي من عرض برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل

رفض ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، العرض الذي قدمه برشلونة الاسباني لضم البرازيلي نيمار. وكانت برشلونة تقدمت بعرض لضم نيمار مقابل عثمان ديمبلي وفيليب كوتينهو بالإضافة إلى 36 مليون أسترليني، مما جعل رئيس النادي رفض الصفقة بشكل نهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس باريس سان جيرمان يكشف عن موقفه النهائي من عرض برشلونة لضم نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.