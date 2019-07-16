شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في ريال مدريد بسبب بوجبا والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن ضربة كبرى تلقاها ريال مدريد الأسباني من الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأكدت الصحيفة أن بوجبا سيستمر مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب غلق سوق الانتقالات خلال 20 يوماً، لو يرغب مانشستر يونايتد في الاستغناء عن اللاعب بالمبلغ 120 مليون جنيه استرليني الذي قدمه ريال مدريد. وطلب مانشستر يونايتد الحصول على 170 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل بول بوجبا.

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