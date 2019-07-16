شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصفع الأهلي ويحصل على توقيع هذا اللاعب والان مع التفاصيل
وقع إسلام عيسى صانع ألعاب نادي المصري البورسيعيدي، على عقود انتقاله لنادي بيراميدز مقابل 35 مليون، مع وجود بند يتيح للمصري الحصول على 10% من قيمة انتقال اللاعب لأي نادي آخر.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.
وكان صراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز على اللاعب، ونجح الأخير في اتمام الصفقة.
يذكر أن إسلام عيسي مع المصري خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بالدوري بمعدل 2361 دقيقة وساهم فى 11 هدفا وأحرز 7 أهداف وصنع 4 اخرين وحصل على كارت أحمر وحيد و 4 كروت صفراء.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يصفع الأهلي ويحصل على توقيع هذا اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.