شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصفع الأهلي ويحصل على توقيع هذا اللاعب والان مع التفاصيل

وقع إسلام عيسى صانع ألعاب نادي المصري البورسيعيدي، على عقود انتقاله لنادي بيراميدز مقابل 35 مليون، مع وجود بند يتيح للمصري الحصول على 10% من قيمة انتقال اللاعب لأي نادي آخر.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

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وكان صراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز على اللاعب، ونجح الأخير في اتمام الصفقة.

يذكر أن إسلام عيسي مع المصري خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بالدوري بمعدل 2361 دقيقة وساهم فى 11 هدفا وأحرز 7 أهداف وصنع 4 اخرين وحصل على كارت أحمر وحيد و 4 كروت صفراء.