تعرف على شرط بن شرقي لاتمام تعاقده مع الزمالك

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اشترط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي، حصوله على مقدم التعاقد، لاتمام تعاقده مع الزمالك.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشارمرتضى منصور، أعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي، نجم الهلال السعودي، لمدة 3 مواسم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ومن المقرر أن يصل أشرف بن شرقي ووكيل أعماله، غدًا الأربعاء، إلى القاهرة، للتوقيع في مقر النادي على أن يتم عقد مؤتمر صحفي خاص به للكشف عن تفاصيل التعاقد.
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