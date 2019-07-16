شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فرنسي ينافس حسن شحاته على تدريب المنتخب المصري والان مع التفاصيل

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن ما يتردد حول عودة حسن شحاته لتدريب المنتخب المصري مجدداً، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، ليس مؤكداً.

وأوضح المصدر أن حسن شحاته، من ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، ولم يستقروا على الاختيار النهائي للمدير الفني للمنتخب المصري حتى الان.

وكشفت مصادر، أحد مسئولي الاتحاد عرض استئذان بيراميدز، للتعاقد مع الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني السابق لأوغندا، وهو ما تم رفضه من قبل باقي المسئولين بالاتحاد.

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