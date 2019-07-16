شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت ضخمة لتحفيز «الخضر» لاقتناص لقب «الكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن جمال بلماضى، المدير الفنى لمنتخب محاربى الصحراء اعتمد خلال اليومين الماضيين على خوض اللاعبين تدريبات استشفائية فى فندق الإقامة من أجل تخفيف الحمل البدنى عليهم قبل خوض المباراة المرتقبة أمام السنغال بعد غد الجمعة، فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تم رصد مكافآت ضخمة من جانب الاتحاد الجزائرى للاعبين للفوز بالبطولة.

وقالت الصحيفة إن لاعبى منتخب الجزائر الأساسيين اكتفوا بخوض تدريبات استشفائية أمس فى فندق الإقامة، عبارة عن جلسات تدليك وساونا واستجمام فى حمام السباحة من أجل توفير الراحة التامة للاعبين قبل الموقعة المرتقبة أمام أسود التيرانجا.

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ومنح جمال بلماضى، المدير الفنى لمنتخب الجزائر، لاعبيه راحة تامة من التدريبات الجماعية أمس، ومنحهم حرية الاختيار فى قضاء اليوم كما يريدون، قبل بدء الاستعداد لمواجهة السنغال، اليوم بتدريبات بدنية وجمل فنية وخططية فى المران الذى قرر بلماضى فرض السرية التامة كما هو معتاد عليه منذ بداية البطولة حيث يرفض تواجد الإعلاميين داخل المران أثناء خوض المنتخب الجزائرى الجمل الفنية والخططية التى يريد تطبيقها فى المباراة. فى نفس السياق، حرص رياض محرز، نجم الخضر وفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، على عقد جلسات خاصة مع لاعبى منتخب الجزائر داخل فندق الإقامة من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام السنغال واقتناص لقب البطولة الإفريقية، لإسعاد الجماهير الجزائرية التى تنتظر بشغف الحصول على كأس أمم إفريقيا.

من جهة أخرى، أطلق الجزائريون حملة جديدة من أجل الاحتفال بانتصارات المنتخب الجزائرى دون سيارات، وذلك لتفادى حوادث المرور التى أدت، يوم الأحد الماضى، عقب تأهل الخضر لنهائى كأس أمم إفريقيا، إلى إصابة العديد من الجماهير الجزائرية.

وأطلقت الجماهير الجزائرية الحملة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان: «احتفالات دون سيارات»، بعدما توفى 5 من مشجعى الجزائر فى حادث سير بسبب الاحتفالات. من جانبه، قال رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن مواجهة أسود التيرانجا: «لعبنا مع السنغال فى مرحلة المجموعات، وكنا نعرف أنهم فريق جيد للغاية. النهائى سيكون صعباً. دائماً ما يكون النهائى صعباً مع أى فريق، ولكن مع السنغال نحن نعرف نقاط قوتهم وضعفهم وستكون المباراة جيدة».

وحول تواجده فى مانشستر سيتى تحت قيادة جوارديولا وتأثير ذلك على طريقة لعبه قال: «بالطبع جوارديولا مدرب رائع، هو مدرب على أعلى مستوى، يهتم دائما بكل التفاصيل، وأشار محرز: «كنا جيدين للغاية فى هذه البطولة. سجلنا 12 هدفاً واستقبلنا 2 فقط لكن بالتأكيد هذه المباراة منحتنا الثقة قبل خوض النهائى، قادرون على التتويج باللقب».