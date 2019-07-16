شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تنقل 4800 مشجع لحضور النهائى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الحكومة الجزائرية، برئاسة نور الدين بدوى، عن نقل 4800 مشجع إلى مصر عبر 28 طائرة لحضور المباراة النهائية بين المنتخبين الجزائرى والسنغالى يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس وزارى مشترك تم تخصيصه للدراسات التحضيرية الخاصة بنقل المشجعين.

وأكدت الحكومة، فى بيان لها، أنه سيتم إقامة جسر جوى لنقل المشجعين إلى القاهرة، ليلة الخميس إلى الجمعة القادم، على أن يراعى فى توزيع الرحلات إتاحة فرصة السفر لمؤازرة المنتخب الجزائرى لكل المواطنين خاصة ولايات الجنوب، فيما تقرر إنشاء خلية تنسيق على مستوى رئاسة الحكومة، يشرف عليها رئيس الوزراء، تتشكل من ممثلى كل الأطراف المعنية، لمتابعة سفر وعودة المشجعين.

كما تم الاتفاق فى اجتماع لديوان السياحة والأسفار ووزارة الشباب والرياضة والخطوط الجوية الجزائرية عن نقل المشجعين من خلال 28 طائرة، ووفقا لصحيفة «الشروق» الجزائرية، فإنه سيتم تخصيص 13 طائرة من أحجام مختلفة، و6 طائرات تابعة لطيران الطاسيلى، و9 طائرات عسكرية، حيث أعلنت عنها وزارة الدفاع الجزائرى، فيما سيتم اعتماد توازن جغرافى بين جميع المناطق لضمان نقل أنصار من كافة الولايات.

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وبدورها قامت السفارة المصرية فى الجزائر بجهود مضنية لتسهيل الإجراءات لأنصار فريق محاربى الصحراء، حيث أصدرت نحو 2500 تأشيرة دخول للمشجعين الجزائريين الراغبين فى حضور مباراة المنتخب الوطنى لدور النصف النهائى ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليصبح إجمالى عدد التأشيرات الصادرة من السفارة منذ بداية فعاليات البطولة 4386 تأشيرة دخول.

وقال السفير المصرى فى الجزائر، أيمن مشرفة، إن السفارة والقسم القنصلى واصلا العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لإصدار التأشيرات للراغبين فى السفر إلى القاهرة، بعد إعلان رئاسة الوزراء تسيير 9 رحلات تشارتر إلى القاهرة.

وليلة مباراة المنتخب الجزائرى مع نظيره الإيفوارى، وخلال 18 ساعة متواصلة، أصدرت السفارة 1200 تأشيرة دخول للمشجعين، ووفرت الدولة لهم 5 رحلات تشارتر إلى القاهرة.

ونظيرا لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية على القنوات الأرضية فى الجزائر، دفع التليفزيون الرسمى 20 مليون دولار، ما يعادل 2.26 مليار دينار، لبث مباريات منتخب الخضر، فيما تم اعتماد هذا المبلغ فى ميزانية عام 2019.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن وزارة الداخلية الفرنسية، قامت بتوقيف 282 شخصا خلال صدامات وقعت فى عدد من المدن، إثر تأهل الجزائر لنهائى الكان وتم وضع 249 قيد الاحتجاز.