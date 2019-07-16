شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح «المعلم» للمنتخب يشعل الأجواء فى الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأجواء بعد الأنباء التى ترددت عن عرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حسن شحاتة العودة مجددًا إلى قيادة المنتخب الوطنى بعد الإخفاق فى بطولة أمم إفريقيا ووداع البطولة من دور الـ16.

وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد لتولى «المعلم» المسؤولية باعتباره الأصلح وامتلاكه الخبرات التى تساعده على إعادة تصحيح الأوضاع مرة أخرى للمنتخب، وما يدعم موقفه من سجل حافل بالإنجازات بعد نجاحه فى قيادة الفراعنة للفوز بثلاث نسخ لـ«الكان» أعوام 2006 و2008 و2010، بينما عارض فريق آخر الترشيح بداعى أن «شحاتة» لم يعد قادرًا على استنساخ الإنجازات التى تحققت فى عهده، كما أن الظروف الحالية لن تُمكِّنه من تكوين فريق قادر على الفوز والتتويج بالبطولات، بجانب عامل السن، وعدم قدرة «المعلم» على النجاح فى التجارب التى خاضها بعد رحيله عن تدريب المنتخب، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعى حول هوية مدرب الفراعنة.

من جانبه، أكد «صبحى» عدم تدخله فى اختيار المدير الفنى القادم للمنتخب الأول، خاصة أنه وفقًا للائحة، فإن ثروت سويلم، المدير التنفيذى، هو المسؤول عن تسيير أعمال الجبلاية بعد استقالة مجلس هانى أبوريدة.

وقال الوزير: «نحترم المواثيق الدولية ولوائح (فيفا)، ونتدخل فقط فى حدود الصلاحيات التى يحددها القانون».

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وأضاف: «(شحاتة) قيمة وقامة وحقق أفضل الإنجازات خلال قيادته (الفراعنة)، لكن لم أتحدث معه مطلقًا فى توليه مهام المدير الفنى كما أُشيع».

وأوضح: «باقٍ 48 ساعة فقط على ختام بطولة أمم إفريقيا، وأدعو الجميع إلى استمرار التكاتف من أجل خروج البطولة فى أفضل صورة للنهاية، خاصة أن الجميع شهد بروعة حفل الافتتاح والتنظيم والاستضافة والملاعب، ونتمنى أن يسود الانطباع الجيد حتى النهاية».

من جانبه، أكد «سويلم» أنه لم يتلقَّ أى اتصال من وزير الرياضة للتفاوض حول اسم المدير الفنى الجديد، خاصة أن الاتجاه هو تأجيل حسم الملفات المهمة لأن ما يشغل الجميع هو نهائى البطولة الإفريقية لخروجها فى أفضل صورة. وطالب الجماهير بعدم التعجل، خاصة أن كل ما يتردد عبارة عن ترشيح أسماء، وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة من أفضل الخبراء لاختيار الأفضل لقيادة المنتخب، ووعد بأن الانتظار لن يطول، وسيتم الإعلان فى أقرب فرصة عن المدرب.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أحد المسؤولين فى الجبلاية استطلع رأى «شحاتة» لتولى مهام المدير الفنى للاتحاد وليس المدير الفنى للمنتخب الأول أملًا فى وضع استراتيجية فنية لاستعادة الكرة المصرية بريقها.

ويسود الانقسام حول هوية المدرب القادم، فالبعض يؤيد اختيار مدرب وطنى، ومن ضمن الأسماء المرشحة حسام البدرى وحسام حسن، كما خرج اقتراح آخر يؤيد التعاقد مع مدير فنى أجنبى بسبب الخلاف على تعيين محلى، ودخل فى الصورة الفرنسى سيباستيان ديسابر، الذى تولى تدريب بيراميدز، باعتباره على دراية بالكرة المصرية، حيث سبق له تدريب الإسماعيلى ومنتخب أوغندا.